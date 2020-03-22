Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович может завершить карьеру в ближайшее время. Об этом решении спортсмен, вероятно, объявит летом, сообщают итальянские СМИ.

Контракт футболиста истекает 30 июня. Но до этого времени нападающий может не сыграть ни одного матча - футбольный сезон остановлен из-за пандемии COVID-19.