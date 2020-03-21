Лукашенко отметил дипломатическое мастерство Лаврова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием и назвал его профессиональный путь образцом истинного дипломатического мастерства. Об этом 21 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«На посту министра иностранных дел в течение многих лет Вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства», — говорится в поздравлении.

Белорусский президент подчеркнул авторитет Лаврова в республике, который он заслужил благодаря уважительному отношению к стране и выразил убежденность в том, что министр останется «надежным союзником» укрепления дружбы и взаимопонимания.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и с тех пор работает в министерстве иностранных дел.

В разное время он занимал должности атташе посольства СССР в Шри-Ланке, третьего и второго секретаря международных экономических организаций, старшего советника постпредства СССР при ООН, начальника управления международных экономических организаций. В 1992 году был назначен замглавы МИД России. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.

9 марта 2004 года указом президента России Владимира Путина был назначен министром иностранных дел РФ.

В честь юбилея «Известия» вспомнили о главных качествах и успехах министра, возглавляющего внешнеполитическое ведомство уже 16 лет.