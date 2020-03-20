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Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

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Фото: ТАСС
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Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий. Данное решение было принято руководством агентства ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки.

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно. В фильм войдут не только опубликованные фрагменты интервью, но и те ответы, которые еще не появлялись в Сети. В частности, о свободе слова, семье и личных потерях российского лидера, сообщает ТАСС в пятницу, 20 марта.

Интервью, которое президент России Владимир Путин дал журналисту Андрею Ванденко, выходило на ресурсах агентства с 20 февраля.

В последней серии, которая вышла накануне, российский лидер рассказал об отношении к слову «царь» в свой адрес.

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