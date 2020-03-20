Прямой эфир
Сюжет:

В России отложили учения по обеспечению устойчивости Рунета из-за COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Плановые учения по обеспечению устойчивой и безопасной работы интернета в России были отменены из-за коронавируса. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в пятницу, 20 марта.

Штаммное время: Путин призвал готовиться к развитию событий с COVID
Президент обсудил с главами Крыма и Севастополя меры по предупреждению распространения коронавируса

Отмечается, что учения должны были начаться 20 марта. Была запланирована работа по блокировке трафика с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

«Плановые учения по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории РФ и сети связи общего пользования отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.

В ближайшее время будет утвержден уточненный график учений. Помимо марта, они должны пройти в июне, сентябре и декабре.

Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались 23 декабря 2019 года. Тогда же в Минкомсвязи рассказали, что учения показали готовность государственных органов и операторов связи результативно реагировать на возможные угрозы.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи
В Минкомсвязи назвали эффективной мерой штрафы Facebook и Тwitter

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020