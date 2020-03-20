ФАС проверила крупнейших производителей круп и макарон

Федеральная антимонопольная служба проверила крупнейших производителей круп и макарон — «Мистраль», «Доширак», «Макфу» и «Агроальянс». В ведомстве отмечают повышение цен на продукты из-за распространения инфекции коронавируса. Зафиксирован рост цен даже на жизненно необходимые товары. В связи с этим проводятся проверки на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.