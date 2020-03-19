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Общественный транспорт Якутска могут перевести на режим выходного дня

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В Якутске интервалы движения общественного транспорта по будням могут увеличить и довести до графика выходного дня. Пассажиропоток снизился вдвое, поэтому перевозчики терпят убытки. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

«Наша задача – обеспечить транспортную доступность для всех тех горожан, кто вынужден ездить на работу или по другим неотложным делам. Особенно, если речь идет об отдаленных районах», – заявила глава Якутска Сардана Авксентьева. Две единицы транспорта используются для перевозки подозрительных и контактировавших с инфицированными коронавирусом граждан в обсерватор, сообщает ИА SakhaNews.

Пассажирам рекомендуется пользоваться защитными масками, а также использовать бесконтактный способ оплаты вместо наличных денег.

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