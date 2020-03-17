Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Якутии на 37,8%

В Якутии отмечается высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). На территории республики эпидемический порог превышен на 37,8%.

По данным Роспотребнадзора, отмечаются лишь единичные случаи гриппа. На территории Якутска эпидпорог превышен на 6%. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики. В частности, якутянам рекомендовано соблюдать режим сна и бодрствования, принимать витаминные комплексы, а также добавить в рацион цитрусовые, киви, сладкий перец и молочные продукты.

Ранее медики рекомендовали при проявлении первых симптомов гриппа и ОРВИ отказаться от алкоголя, который является мощным иммуносупрессором и ослабляет подорванный болезнью иммунитет.