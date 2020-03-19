Мишустин объяснил новый режим работы на валютном рынке

Министерство финансов и Центробанк объявили о новом режиме работы на валютном рынке.

"Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня $25 за баррель. Это позволит увеличить предложение валюты, сделает его более предсказуемым вне зависимости от ситуации на глобальных рынках нефти и газа. Правительство и Банк России будут и дальше предпринимать действия, необходимые для обеспечения финансовой стабильности", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.