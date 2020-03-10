Курс доллара превысил 72 рубля

Курс доллара на Мосбирже превысил 72 руб., Евро вырос до 85 руб. Курс доллара вырос на 6,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 72,99 рубля. Курс евро подскочил на 9,7%, достигнув 85 рублей, соответствуют данным торгов на 10:00 мск.

Курс доллара был выше отметки в 72 руб. в марте 2016 г., евро достигал 85 руб. в феврале 2016 г.