Российский математик получил Абелевскую премию

Российско-американский ученый Григорий Маргулис получил самую престижную награду в области математики — Международную Абелевскую премию. Награду ему вручили за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике. Помимо всеобщего признания, выдающемуся ученому вручат семь с половиной миллионов норвежских крон, это около $835 тыс. Отмечу, что сейчас Маргулис — научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и профессор Йельского университета в США.