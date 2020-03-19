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Российский математик получил Абелевскую премию

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Российско-американский ученый Григорий Маргулис получил самую престижную награду в области математики — Международную Абелевскую премию. Награду ему вручили за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике. Помимо всеобщего признания, выдающемуся ученому вручат семь с половиной миллионов норвежских крон, это около $835 тыс. Отмечу, что сейчас Маргулис — научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и профессор Йельского университета в США.

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