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Выпуск печатного журнала Playboy приостановят из-за коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Мужской журнал Playboy перестанет выходить в печатном виде в США. О соответствующем намерении объявил глава компании Playboy Enterprises Бен Кон на сайте для публичных объявлений Medium.

Кон высоко оценил качество печатной версии журнала, но подчеркнул, что лишь часть поклонников издания получают его, пишет сайт aif.ru. Он отметил, что весенний номер журнала, который появится в течение недели, станет «последним печатным изданием» компании в США в 2020 году.

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«На протяжении последних 66 лет одна вещь оставалась неизменной — наша приверженность свободе выражения мнений и устранению табу. Мы гордимся тем, что являемся одним из самых узнаваемых брендов в мире — 97% населения нашей планеты знают, что представляет наша печально известная дерзкая, носящая бабочку голова кролика», — приводит слова Бена Кона сайт kp.ru.

Ранее печатный номер Playboy выходил один раз в сезон. Как пояснил глава компании, решение принято, в частности, на фоне распространения нового коронавируса и вызванных им «помех в производстве контента и в цепочке поставок».

Вместе с тем, Кон успокоил подписчиков, заверив, что сетевая версия издания будет выходить по-прежнему, отмечает телеканал «360». В 2021 году Playboy Enterprises также выпустит «свежие и инновационные печатные предложения в различных новых формах», куда могут войти «специальные выпуски».

Первый выпуск журнала Playboy вышел в США в декабре 1953 года с Мэрилин Монро на обложке. В 2018 году первый номер и коллекция личных вещей основателя журнала Хью Хефнера продали на аукционе Julien’s Auction в Лос-Анджелесе. Журна обошелся покупателю в $31,2 тыс., а печатная машинка издателя — за $162,5 тыс.Тираж первого номера составил 70 тыс. экземпляров. Издание сразу стало популярным, за первую неделю было продано три четверти тиража. В 2018 году газета The Wall Street Journal сообщила, что издатели Playboy могут полностью отказаться от выпуска его печатной версии. Авторы статьи отмечали, что печатная версия является убыточной, а тираж постоянно сокращается, пишет НСН.

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