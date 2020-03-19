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Названа наиболее вероятная причина выброса мазута в Находке

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Власти Находки озвучили наиболее вероятную причину аварийного выброса мазута на котельной «Примтеплоэнерго» в Находке. Это могло произойти из-за технологического сбоя. Расследованием случившегося занимаются специалисты Ростехнадзора.

Как уточняет ИА PrimaMedia, выброс мазута произошел в ночь на 14 марта. В хранилище общей вместимостью 3 тыс. куб. м было около 2,5 тыс. т мазута. Часть нефтепродуктов вытекла на прилегающую территорию, попала в озеро Соленое и на его прибрежную линию.

По словам главы Находки Бориса Гладких, с начала операции удалось собрать и вывезти более 2 тыс. кубометров водомазутной смеси и около 4 тыс. кубометров загрязненного грунта. Очищено 19 тыс. кв. м береговой черты и территории. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Сейчас разлив ликвидируют на четырех участках. Мазутную смесь откачивают с берега озера и из акватории, а также на территории котельной. Спасатели устанавливают боновые заграждения, чтобы не допустить дальнейшего распространения мазута. Всего в операции участвуют более 140 человек.

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