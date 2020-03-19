Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет

Народная артистка РФ Надежда Бабкина празднует юбилей. Худруку Московского театра «Русская песня» исполняется 70 лет. Артистка удостоена двух орденов «За заслуги перед Отечеством». Свой вокальный ансамбль Бабкина собрала в 1974 году, он существует до сих пор. В 2015 году она дебютировала на сцене театра «Русская песня». Сейчас певица является членом совета при президенте РФ по делам казачеств.