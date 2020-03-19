Госдума приняла законы о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет из трех законов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России. Документ инициирован правительством, он размещен на портале обеспечения законодательной деятельности.

Документ был принят в первом чтении 10 декабря 2019 года. В редакции первого чтения предусматривалось два инвестиционных режима: общий и проектный. Ко второму чтению понятие общего инвестрежима исключили. В документе говорится только о требованиях к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Ко второму чтению из текста удалили требования к общему объему проекта, остался только необходимый объем капитальных вложений организации, реализующей проект.

Основной закон предусматривает в том числе предоставление «стабилизационной оговорки», которая фиксирует условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов. Она предоставляется на срок 6, 15 или 20 лет при условии осуществления капиталовложений в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, не менее 250 млн рублей, в сферах цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства — 500 млн рублей, обрабатывающего производства — 1,5 млрд рублей, а в других сферах — 5 млрд рублей.

Однако возможно однократное продление еще на шесть лет. При осуществлении инвестиций на сумму более 10 млрд рублей в оговорку могут включить неналоговые платежи на срок до трех лет, а также вывозные таможенные пошлины. СЗПК предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

СЗПК нельзя заключить в сфере игорного бизнеса, производства табачных изделий, алкоголя, жидкого топлива, добычи нефти и газа (кроме сжиженного), оптовой и розничной торговли, деятельности поднадзорных Банку России финансовых организаций, за исключением случаев выпуска ценных бумаг для финансирования инвестпроекта, а также еще в ряде сфер.

Базовый закон предусматривает создание государственной информационной системы «Капиталовложения» которая будет содержать информацию по СЗПК и позволять заключать их в электронном виде. Также сформируют электронный реестр мер господдержки — инвестиционный навигатор.

Все три закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования, кроме некоторых норм базового закона, для которых предусмотрен другой срок. СЗПК можно будет заключать в отношении проектов, начатых не ранее 7 мая 2018 года.

После принятия закона в первом чтении чиновники раскритиковали его. Так, глава Государственно-правового управления Лариса Брычева завила, что проект может ограничить регионы в принятии собственных видов господдержки, а это приведет к нарушению Конституции.

Как сообщил «Известиям» замглавы Минфина Андрей Иванов 2 февраля, ко второму чтению из законопроекта о СЗПК предложили убрать финансовую господдержку, но сохранить часть о стабилизации условий для инвесторов.