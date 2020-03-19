В Тавды для ветерана устроили персональный парад
Для ветерана из Тавды устроили парад. Почётный караул и оркестр прибыли прямо к дому. Семён Благинин освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. В составе 19-й десантной бригады штурмовал Вену. Среди наград ветерана медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.
Для ветерана из Тавды устроили парад. Почётный караул и оркестр прибыли прямо к дому. Семён Благинин освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. В составе 19-й десантной бригады штурмовал Вену. Среди наград ветерана медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.