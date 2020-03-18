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В Кремле ответили на сообщения СМИ о возможной отставке главы ЦБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вопрос об отставке главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Кремле не обсуждается. Об этом заявил журналистам в среду, 18 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у главы государства Владимира Путина нет на повестке такого вопроса, передает «РИА Новости».

Слухи о возможной отставке Набиуллиной появились в СМИ в феврале. В частности, агентство REGNUM писало 19 февраля, что «основными антагонистами» главы ЦБ называют премьер-министра Михаила Мишустина и его первого заместителя Андрея Белоусова.

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