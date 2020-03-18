Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к бывшей гражданской супруге Юлии Барановской. Информация по делу опубликована на сайте Мосгорсуда.

«Заявление принято к производству. Назначено судебное заседание на 23 марта», — говорится в материалах картотеки судебных дел. Заседание пройдет в Савеловском районном суде столицы, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей. Спортсмен намерен добиться снижения этой суммы, отмечает телеканал «Звезда».

Как пишет «Федеральное агентство новостей», в феврале Аршавин и Барановская провели беседу, однако стороны не смогли прийти к компромиссу.

Телеведущая Юлия Барановская воспитывает дочь и двоих сыновей. Когда Аршавин играл за футбольный клуб «Зенит», он выплачивал на троих детей 5 млн рублей. После завершения спортивной карьеры в 2018 году его доходы резко упали. В этой связи последние месяцы Аршавин выплачивал по 300 тыс. рублей на каждого ребенка.

Почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН 18 марта заявила, что у Аршавина есть шансы выиграть суд против Юлии Барановской.

«Размер алиментов, которые выплачивал футболист своей жене и детям, конечно, баснословные. Мало кто в России вообще получает такие алименты, поскольку даже зачастую при наличии более высокого дохода суды исходят из потребности детей, а не из размера или доли заработной платы», — заявила Айвар.

Адвокат выразила надежду, что Барановская распределяет полученные деньги правильно, отметив, что логичнее в данной ситуации было бы открыть на имя детей собственные счета, поскольку денежные средства выплачиваются именно на детей и их содержание, отмечает «Москва 24».

Адвокат добавила, что для уменьшения размера алиментных выплат Аршавину нужно будет документально подтвердить, что ему не хватает денег на проживание. В этом случае закон предусматривает возможность снижения алиментов.

Андрей Аршавин в разные годы выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» (Казахстан) и «Арсенал» (Англия). С 2001 по 2012 годы играл за российскую сборную по футболу. В ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы по футболу в 2008 году.

30 января сообщалось, что экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге. О том, что Аршавин официально развелся с супругой, стало известно в начале июля прошлого года.