В Крыму прошла акция «Сад памяти»

В Севастополе прошла акция «Сад памяти». В парке Победы высадили 10 голубых елей и 75 деревьев миндаля — по числу лет, прошедших со дня окончания войны. Первый саженец усыпал землей народный артист СССР Василий Лановой. Событие посвящено 75-летию Победы. В Крыму и Севастополе двойной праздник. Именно 18 марта в 2014 году полуостров воссоединился с РФ. В планах до 22 июня высадить 27 млн саженцев в 85 субъектах РФ.