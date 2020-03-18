Звезда «Игры престолов» и его жена устроили дебош в самолете

Британский актер Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов», устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает издание The Sun 17 марта.

Супруги направлялись первым классом из Ванкувера в Лондон, уточняет «Газета.ру». По словам пассажиров, летевших тем же рейсом, актер бросил в свою жену бокал с вином.

Во время полета Бин и его 33-летняя жена Энди Мур начали ругаться. Супруга артиста в разгар выяснения отношений вылила на колени Бина белое вино, после чего он встал и с криками бросил в нее бокал, передает НСН.

Об инциденте никто не сообщал в полицию, однако в аэропорту дебоширов встретили сотрудники авиакомпании и попросили пройти для беседы, сообщается на сайте kp.ru.

30 октября сообщалось, что заслуженная артистка России, актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете, вылетавшем из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.