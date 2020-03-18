Прямой эфир

Звезда «Игры престолов» и его жена устроили дебош в самолете

0
Фото: Global Look Press/Bettina Strenske
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов», устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает издание The Sun 17 марта.

Супруги направлялись первым классом из Ванкувера в Лондон, уточняет «Газета.ру». По словам пассажиров, летевших тем же рейсом, актер бросил в свою жену бокал с вином.

Во время полета Бин и его 33-летняя жена Энди Мур начали ругаться. Супруга артиста в разгар выяснения отношений вылила на колени Бина белое вино, после чего он встал и с криками бросил в нее бокал, передает НСН.

Об инциденте никто не сообщал в полицию, однако в аэропорту дебоширов встретили сотрудники авиакомпании и попросили пройти для беседы, сообщается на сайте kp.ru.

30 октября сообщалось, что заслуженная артистка России, актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете, вылетавшем из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020