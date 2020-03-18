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Ученые описали возможные последствия локального ядерного конфликта

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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Возникновение локального ядерного конфликта между государствами может привести к глобальному голоду. Об этом свидетельствуют результаты исследования европейских и американских специалистов во главе с Йонасом Ягермейром из Потсдамского института исследований климата. Статью о возможной модели развития событий опубликовали в журнале PNAS.

Специалисты подчеркнули, что большая часть из 14 тыс. существующих сейчас ядерных боеголовок находится в распоряжении армий России и США. У Пакистана и Индии имеется запас из примерно 150 боеголовок у каждой страны. Для модели был взят гипотетический конфликт этих двух государств.

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При задействованном целиком ядерном арсенале, по оценкам ученых, выброс около 5 млн т сажи поразит атмосферу. При попадании в стратосферу сажа быстро распределится вокруг Земли. Это повлечет за собой уменьшение количества солнечного света, который достигает поверхности планеты.

В результате средняя глобальная температура понизится на 1,8 °С минимум на пять лет. Итогом станет резкое снижение урожайности пшеницы, риса, кукурузы и сои, объемы производства которых сократятся на 11% в год.

Производство кукурузы в Америке упадет на 20%, в России — на 50%. Больше всего последствия возможного ядерного конфликта скажутся на южных странах и странах с большим населением.

1 марта профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета рассказал о том, что безответный запуск 100 ядерных боеголовок по России стал бы разрушительным для самих США. Пирс отметил, что такой сценарий приведет к гибели самих американцев, так как после атаки в верхние слои атмосферы попадет опасный уровень сажи. Он спровоцирует глобальное похолодание и, как следствие, упадок сельского хозяйства. Поэтому даже безответная атака США на Россию и Китай может быть губительной для последней.

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