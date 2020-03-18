Прямой эфир

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной

0
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной Елене и Галине в связи с ее смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер назвал Валентину Гагарину «добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком», а также отметил, что она пользовалась заслуженным уважением близких, друзей и коллег, сообщает телеканал «Звезда».

«И конечно, сегодня нельзя не сказать о том, как много она сделала для сбережения памяти о первом космонавте Земли — Юрии Алексеевиче Гагарине», — добавил Путин.

Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина умерла 17 марта в возрасте 84 лет, напоминает НСН. Соболезнования в связи с ее смертью выразил в своем Instagram и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил большой вклад Валентины Гагариной в создание музея имени Юрия Гагарина. Музей стал одним из крупнейших в России хранилищ документов и артефактов по истории пилотируемой космонавтики, отмечает телеканал «360».

Валентина Гагарина (до замужества — Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1958 году окончила Оренбургское медицинское училище по специальности «фельдшер-лаборант». Валентина и Юрий Гагарин поженились в октябре 1957 года в Оренбурге, а спустя несколько лет у них родились две дочки — Елена и Галина, пишет сайт kp.ru. С 1960 года и до середины 1990-х годов работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в подмосковном Калининграде (нынешнем Королеве). Валентина Гагарина имеет множество наград, среди которых орден Ленина, знак отличия губернатора Подмосковья «Благодарю». Она также была Почетным гражданином Московской области, пишет РИАМО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Гагарина
Умер Эдуард Лимонов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020