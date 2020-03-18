Кремлевцы готовятся к параду на Красной площади 9 мая

Курсанты московского военного училища готовятся к параду Победы на Красной площади. Тренировки проходят шесть дней в неделю по несколько часов, а плюс к ним занятия в спортзале. Прежде чем сойтись в парадном строю, курсанты отрабатывают слаженность в составе шеренг. Синхронными должны быть не только движения ног, рук и головы, но и взгляд. Ногу при ходьбе строем нужно поднимать на 30 см, тянуть носок и опускать плотно на всю стопу. Так получается знаменитый «печатный шаг». Для того чтобы он был ровным, нужны выносливость и растяжка.