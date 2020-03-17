В Сербии нашли древний флот неизвестной эпохи. На глубине 7 м в национальном парке. Всё началось, когда экскаватор начал копать угольный разрез неподалеку и наткнулся на окаменелости. Сразу же вызвали археологов. Те пояснили, что находка — это лодки возрастом в 70 тыс. лет. Возможно, времен Римской империи. Главная загадка в том, как они оказались здесь. Ближайшая река, Дунай, — в 2 км от места обнаружения флота. Открытие может изменить не только страницы учебников истории, но и географии. В почве обнаружили следы глины, ила и древних ракушек. Возможно, тысячи лет назад здесь была река.