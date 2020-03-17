Памятник детям войны установят в Ставрополе

В Ставрополе установят памятник детям войны. Он появится на проспекте Юности в честь 75-летия Великой Победы. Место будущего монумента согласовано с городским Советом ветеранов.

Как пишет NewsTracker, инициатива открыть памятник труженикам тыла и детям войны появилась в 2019 году. В декабре был запущен конкурс на лучший эскизный проект.

Сейчас жители Ставрополя обсуждают варианты памятника. Свое мнение они могут оставлять в социальных сетях на страничках администрации города.

В ноябре 2019 года в селе Высоцком на Ставрополье установили бюст генералу армии и Герою Советского Союза Василию Маргелову, легендарному командующему ВДВ. С инициативой о создании памятника выступили Союз десантников Ставрополья и настоятель местного храма протоиерей Петр Гриценко. Бюст Маргелову появился в отреставрированном парке Победы.