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Памятник детям войны установят в Ставрополе

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В Ставрополе установят памятник детям войны. Он появится на проспекте Юности в честь 75-летия Великой Победы. Место будущего монумента согласовано с городским Советом ветеранов.

Как пишет NewsTracker, инициатива открыть памятник труженикам тыла и детям войны появилась в 2019 году. В декабре был запущен конкурс на лучший эскизный проект.

Сейчас жители Ставрополя обсуждают варианты памятника. Свое мнение они могут оставлять в социальных сетях на страничках администрации города.

В ноябре 2019 года в селе Высоцком на Ставрополье установили бюст генералу армии и Герою Советского Союза Василию Маргелову, легендарному командующему ВДВ. С инициативой о создании памятника выступили Союз десантников Ставрополья и настоятель местного храма протоиерей Петр Гриценко. Бюст Маргелову появился в отреставрированном парке Победы.

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