В Петербурге сняли карантин с общежития медуниверситета

В Санкт-Петербурге сняли карантин с общежития медицинского университета имени Мечникова. В ближайшие дни в здании проведут дезинфекцию. На это время студенты переезжают на съемные квартиры, к друзьям или родственникам. 700 человек были в изоляции с 5 марта. Студенты учились дистанционно, их наблюдали врачи. Причина в том, что у у одного учащегося из Италии нашли коронавирус. Накануне молодого человека выписали из больницы.