Турция разблокировала участок трассы М5 в Идлибе

Турция разблокировала участок трассы М5 между Дамаском и Алеппо в Идлибе. Ворота открыты, транспорт пропускают без исключений. При этом на месте начались ремонтные работы: восстанавливают бетонное покрытие и убирают мусор. Через магистраль в сутки могут проезжать тысячи автомобилей, ее планируют сделать самой современной на Ближнем Востоке. Договоренность об открытии дороги достигли президенты России и Турции на встрече в Москве в начале марта.