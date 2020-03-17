Голикова рассказала о тестировании россиян на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по противодействию коронавирусу заявила, что необходимости всем гражданам проходить тестирование на COVID-19 нет. Проверяться надо только вернувшимся из неблагополучных стран или тем, кто контактировал с заболевшими.