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В Венеции представят самый черный материал в мире

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На Венецианском биеннале представят самый черный цвет в мире. Работы из вещества Vantablack презентует скульптор Аниш Капур (в 2014 году он приобрел эксклюзивные права на его использование). Произведения искусства из этого материала зрители увидят впервые. Вещество состоит из вертикальных углеродных нанотрубок и поглощает более 99,9% падающего на него видимого света, микроволн и радиоволн. Vantablack можно использовать в космических технологиях и в оборонной отрасли. Неудивительно, что точный рецепт его приготовления держится в секрете, а ученым, создавшим материал, запрещено рассказывать детали разработок журналистам.

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