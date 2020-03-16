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Многоярусную муниципальную парковку планируют построить в центре Краснодара

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В центре Краснодара планируют построить большую многоярусную муниципальную парковку. Городская администрация готовится к переговорам с собственником участка на улице Комсомольской. Тему обсудили на еженедельной планерке в администрации.

Как рассказал мэр города Евгений Первышов, по Комсомольской и Рашпилевской большое скопление машин у обочин. При этом на Комсомольской находится роддом и в будние дни там достаточно тяжело проехать, пишут «Кубанские новости».

В случае успешных переговоров, отметил мэр, «необходимо задуматься на эту тему и ставить перед собой задачи по строительству многоуровневых муниципальных парковок».

В январе сообщалось, что в Краснодаре появится новая трамвайная ветка, ведущая в Музыкальный район. Ее строительство начнется летом 2020 года.

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