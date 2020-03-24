Как школа может помочь развить у детей правильное пищевое поведение?

Роль родителей в этом вопросе важна. Отсутствие в семье культуры питания — одна из причин не только детского ожирения, но и других проблем со здоровьем ребенка: ухудшения работы ЖКТ и возникновения аллергии.

Но ответственность ложится и на руководителей образовательных учреждений и организаторов питания. Дети проводят в школе много времени и должны рационально и сбалансированно питаться. Ребенку нужно получать необходимые белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины.

Санитарные нормы сегодня определяют школьное питание как качественное и рациональное, и это правильно. Но ребенок хочет есть вкусно. Если не учитывать этот фактор, детям сложно понять правила в силу возрастных особенностей психики.

Разрешенных в детском питании продуктов много, и они позволяют сформировать не только рациональное, но и вкусное и привлекательное для детей меню. Тогда они с удовольствием будут посещать столовые и ничего не оставлять на тарелках.

В столичных школах детское меню и качество еды контролируют не только специалисты, но и родители. Также в школах работают профильные комиссии по питанию при управляющих советах, в состав которых входят мамы и папы. Обычно информацию о них можно узнать на сайте школы. Члены комиссии могут проверять качество продуктов, размер порций и соответствие приготовленных блюд технологическим картам. Кроме того, работает МосГИК — организация, которая контролирует вопросы питания детей в соответствии с заключенными государственными контрактами.

Такой всесторонний и надежный контроль исключает поставки продуктов с вредными компонентами, не соответствующих ассортименту в контрактах, без подтверждающих качество и безопасность документов и с истекшим сроком годности. Но я советую обратить внимание на то, что остается недоеденным, — это первый важный фильтр.

Мнение родителей и детей нельзя не учитывать. Организаторы питания всех уровней должны получать обратную связь и реагировать на нее. Нужно изучать, почему некоторые блюда непопулярны среди детей, учитывать вкусовые предпочтения и корректировать рацион в столовой, менять эстетику подачи блюд на современную.

Это позволяет делать проект «Мой школьный ресторан», запущенный в 2013 году. Его основные цели — повышение культуры питания детей, превращение школьной столовой в место общения и отдыха. Вместо обеденных залов в школах открываются тематические рестораны с новыми блюдами. Стиль оформления выбирают сами ученики и учителя.

Надо учитывать и опыт передовых московских школ. Положительные примеры нужно показывать и тиражировать. Это, к примеру, включение в рацион новых блюд, не только полезной и безопасной, но и вкусной еды. Надо развивать буфеты, ведь в московских школах нет вендинговых автоматов, в которых зачастую продают вредные продукты.

Внедрение принципов не только «полезно и здорово», но и «вкусно» позволит решить главную задачу — стопроцентное обеспечение школьников полноценным питанием. Здоровье наших детей зависит именно от этого. Благодаря в том числе предложениям неравнодушных родителей в школьных буфетах стало больше здоровой еды: соков, фруктов. А вредные снеки в вендинговых аппаратах заменили на ассортимент «Здравушки»: порционные фруктовые и овощные салаты и другое.

Горячее питание ученикам готовят в соответствии с примерными 24-дневными меню, которые прошли санитарно-гигиеническую экспертизу в Центре гигиены и эпидемиологии. Детям предлагают сбалансированное и разнообразное меню. Они могут выбрать один из двух комплектов. Рацион составляют с учетом физиологических норм и времени пребывания в саду или школе.

Детское питание в Москве организовано во всех образовательных организациях. В дошкольных учреждениях и интернатах все воспитанники получают бесплатное горячее питание за счет средств столичного правительства. В садах — пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), в интернатах — шестиразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

96,8% учеников 1–11-х классов обеспечены горячим питанием. В начальной школе эта доля составляет 100%, среди детей постарше — 82,6%. Кроме того, полноценные обеды получают 96,5% учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Вопросы школьного питания находятся под строгим контролем столичного управления Роспотребнадзора. Все плановые проверки проходят в лабораториях. Специалисты изучают смывы, упаковки продуктов, воду из водопровода, а также сами продукты, в том числе готовые. С недобросовестными поставщиками договоры расторгаются.

Так что родители могут быть уверены, что дети получают только полезную и качественную еду, соответствующую всем необходимым нормам.

Автор — руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач по городу Москве

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