Группа 25/17 отыграла акустический концерт в «Крокус Сити Холле»

Группа 25/17 выступила в «Крокус Сити Холле» с акустическим концертом. Он стал первым выступлением коллектива после почти годового перерыва.

Последний большой концерт 25/17 отыграла почти год назад. Тогда группа объявила о бессрочном отпуске.