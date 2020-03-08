Группа «Ва-Банкъ» дала юбилейный концерт в ДК Горбунова

«Ва-Банкъ» дала юбилейный концерт в ДК им. Горбунова. Александр Ф. Скляр на сцену вышел в свой день рождения, лидеру коллектива исполнилось 62 года.

Музыканты устроили сюрприз для фанатов. Поклонникам презентовали фильм «Концерт для отверженных». Это документалка о визите группы в тюрьму в Хабаровском крае в августе прошлого года. Как заметил сам Скляр, до этого места артисты доезжают крайне редко. Вторая часть шоу — песни из альбома «Нижняя Тундра» — это саундтреки к рассказу Виктора Пелевина. В этом году пластинке исполнилось 20 лет.