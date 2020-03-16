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Лучших преподавателей определили в Грозном и Ростове-на-дону

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В Грозном определили лучших преподавателей Северо-Кавказского федерального округа. Столица Чеченской республики приняла региональный финал конкурса «Учитель будущего».

Из 52 команд-претендентов отбор прошли 13. Педагогам предстоит участие в федеральном этапе конкурса.

Аналогичный финал прошел и в Ростове-на-Дону. Из Южного федерального округа 12 команд прошли в главный финал «Учителя будущего».

Конкурс — это проект платформы «Россия — страна возможностей». Площадка создана для выявления и поддержки перспективных кадров. Проект разработан и реализуется по инициативе президента страны.

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