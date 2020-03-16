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Участники лыжного перехода Хабаровск-Москва добрались до Кемерово

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Участники перехода Хабаровск–Москва добрались до Кемерова. Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Свой путь военные военнослужащие Восточного военного округа преодолевают на лыжах, снегоходах, велосипедах и квадроциклах.

За спиной путешественников (патриотический тур продолжается чуть больше полутора месяцев) уже 4,5 тыс. км — они побывали на перевале Мандрик, в Иркутской область, на озере Байкал.

Следующие остановки — Омск, Новосибирск, Екатеринбург, в общей сложности маршрут охватывает 17 субъектов нашей страны.

В столицу группа должна прийти 7 мая.

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