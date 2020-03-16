Прямой эфир

Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский продюсер Максим Фадеев назвал причиной конфликта с участницами группы Serebro тот факт, что девушки его «использовали».

По его словам, слухи о том, что у него были какие-либо отношения с артистками, являются «чушью».

«Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история. И я отошел от всех троих», — цитирует Фадеева «РИА Новости».

30 октября Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла. По его словам, контракты отдали в безвозмездное пользование всем артистам, за исключением двух из них, с кем не удалось договориться.

Коллектив Serebro был создан в 2006 году. В течение 14 лет существования его участницы несколько раз менялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Пригожин объяснил решение Фадеева расторгнуть все контракты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020