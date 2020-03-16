Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro

Российский продюсер Максим Фадеев назвал причиной конфликта с участницами группы Serebro тот факт, что девушки его «использовали».

По его словам, слухи о том, что у него были какие-либо отношения с артистками, являются «чушью».

«Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история. И я отошел от всех троих», — цитирует Фадеева «РИА Новости».

30 октября Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла. По его словам, контракты отдали в безвозмездное пользование всем артистам, за исключением двух из них, с кем не удалось договориться.

Коллектив Serebro был создан в 2006 году. В течение 14 лет существования его участницы несколько раз менялись.