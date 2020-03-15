Анастасию Волочкову раскитиковали за шоу с сухим льдом в ресторане

Анастасию Волочкову раскритиковали за шоу с сухим льдом в ресторане. Видео балерина опубликовала у себя на странице в социальной сети. На столе стоит чаша с белыми клубами дыма. Гости бурно восхищаются шоу. Ролик за день набрал более 90 тыс. просмотров — большинство из них негативные. Подписчики напомнили балерине про недавнюю трагедию с сухим льдом. Тогда во время вечеринки в бане погибли три человека.