В Хабаровске полицейский спас тонущего в реке Амур пенсионера

В Хабаровске полицейский спас пенсионера, тонущего в реке Амур. Пожилой мужчина провалился под лед в 100 м от берега. Владимир Зубков услышал крики и

поспешил на помощь утопающему. Полицейскому удалось вытащить мужчину, и они добрались до берега. Сотрудник отвел пенсионера к себе домой и дал сухую одежду. Спасенный 70-летний житель Хабаровска поблагодарил Владимира Зубкова.