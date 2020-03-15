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В Минздраве назвали три главных фактора всех заболеваний

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Все заболевания начинаются из-за одного из трех факторов или из-за их совмещения. Такое заявление в воскресенье, 15 марта, сделал главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии Дмитрий Мохов.

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Эксперт уверен, что помимо генетики основными причинами развития заболеваний являются токсические факторы, нейропсихоэмоциональные факторы и травмы.

К токсическим относятся инфекции, питание и метаболизм, передает «РИА Новости».

Именно эти факторы, по словам Мохова, запускают в организме «реакцию тканей», которая дает начало их изменений. После этого начинается того или иного рода воспаление, которое этот процесс изменений продолжает.

Ранее 15 марта главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава доктор медицинских наук Оксана Драпкина дала свои рекомендации по лечению гриппа и ОРВИ. По ее словам, при появлении симптомов этих заболеваний следует отказаться от алкоголя, который является мощным иммуносупрессором и ослабляет и без того подорванный болезнью иммунитет.

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