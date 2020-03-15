В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек

В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациента после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2. В настоящий момент в больничном комплексе в Коммунарке находятся 312 пациентов, из которых коронавирус подтвердили у 17 человек.

Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.