Российские военные помогли собрать в школу сирийских детей

Продукты и портфели с канцелярскими принадлежностями привезли российские военные для учащихся школы города Камышлы в провинции Хасеке на севере Сирии.

В здание бывшего продовольственного склада завезли парты, стулья, доски. Классы оборудовали печами отопления.

Всего в этом городе 10 школ, мест на всех пока не хватает.

Занятия идут в несколько смен.