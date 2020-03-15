Российские военные помогли собрать в школу сирийских детей
Продукты и портфели с канцелярскими принадлежностями привезли российские военные для учащихся школы города Камышлы в провинции Хасеке на севере Сирии.
В здание бывшего продовольственного склада завезли парты, стулья, доски. Классы оборудовали печами отопления.
Всего в этом городе 10 школ, мест на всех пока не хватает.
Занятия идут в несколько смен.
Продукты и портфели с канцелярскими принадлежностями привезли российские военные для учащихся школы города Камышлы в провинции Хасеке на севере Сирии.
В здание бывшего продовольственного склада завезли парты, стулья, доски. Классы оборудовали печами отопления.
Всего в этом городе 10 школ, мест на всех пока не хватает.
Занятия идут в несколько смен.