Кунченко уступил Дос Сантосу на турнире UFC в Бразилии

Россиянин Алексей Кунченко проиграл бразильцу Элизеу Залески Дос Сантосу в бою в полусреднем весе в рамках UFC Fight Night 170. Турнир проходил в столице Бразилии городе Бразилиа.

Турнир проходил при пустых трибунах из-за вспышки нового коронавируса.

Россиянин проиграл единогласным решением судей. Для Кунченко это второе подряд поражение. В августе прошлого года 35-летний россиянин уступил единогласным бразильцу Гилберту Бернсу на турнире в Уругвае.

Ранее СМИ сообщили, что турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не будут отменены из-за угрозы распространения коронавируса.