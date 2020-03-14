Мишустин распорядился усилить контроль из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился усилить контроль для предотвращения распространения коронавируса. Об этом он сказал на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 14 марта.

14 марта в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 59. Все заразившиеся посещали страны ЕС с неблагоприятной обстановкой по заболеванию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.