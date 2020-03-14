Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс вышел из совета директоров компании Он продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.

В заявлении компании сказано, что предприниматель пошел на такой шаг, чтобы уделять больше времени благотворительности, а также принимать активное участие в борьбе с изменением климата.

В 2014 году Гейтс покинул пост главы совета директоров Microsoft.