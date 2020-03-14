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Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

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Фото: facebook.com/Лариса-Ніцой
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Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского «щупальцами русского мира». Такое мнение она высказал в чате издания «Главред».

Она назвала неправильным тот факт, что в стране праздновали 200-летие со дня рождения Пушкина в 1999 году, но не отмечали 200-летие со дня рождения украинского поэта Пантелеймона Кулиша в прошлом году.

«Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это, включая Пушкина, следует расценивать как щупальца русского мира… Пушкин, Лермонтов, Достоевский и так далее — это все щупальца русского мира, которые культивируются на Украине», — заявила Ницой.

В феврале Ницой подвергла критике исполнителей, который принимали участие в первом полуфинале отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» за общение на русском языке.

Лариса Ницой известна своими русофобскими взглядами. Она периодически попадает в новостные сводки, устраивая скандалы из-за русской речи в общественных местах, обвиняет Москву в «краже Руси» у украинцев и призывает вытеснить из Украины «московский язык». В частности, она ополчилась на президента Украины Владимира Зеленского за русский язык на инаугурации в мае 2019 года.

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