Течение жизни: самые красивые и опасные реки в мире

Международный день рек отмечают экологи всего мира 14 марта. Его главная идея – борьба против строительства плотин, из-за которых плодородные земли и леса оказываются в зоне затопления и исчезают, а миллионам людей и животных приходится покидать родные места. Самые известные, мощные и живописные реки, которые являются важнейшим механизмом поддержания жизни на Земле – в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Thomas Dressler
Замбези – четвертая по протяженности река в Африке, которая является средой обитания огромного числа популяций диких животных. Строительство двух больших плотин плачевно сказалось на заселенных зонах в нижнем течении и на состоянии окружающей среды – эрозия побережья резко увеличилась, зона распространения мангровых лесов сократилась на 40%, множество животных исчезло
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Фото: Getty Images/eskamilho
Строительство Пальеозёрской ГЭС в Карелии и создание Гирвасского водохранилища привело к затоплению 100 га сельхозугодий, 13 строений пришлось перенести на новое место, водопады Гирвас и Пор-порог были осушены, серьезно пострадал водопад Кивач
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Волга – одна из крупнейших рек на планете, на ней построено 8 ГЭС. В настоящее время ее воды и воды притоков сильно загрязнены. В соответствии с федеральной программой, принятой в 2017 году, до 2025 года планируется серьезно сократить сброс сточных вод, модернизировать десятки гидросооружений, благодаря чему 50 тыс. га сельскохозяйственных земель получат орошение
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Фото: Getty Images/_ultraforma_
Дунай – вторая по протяженности река в Европе после Волги, протекает по территории десяти государств. Дельта реки, впадающей в Черное море, внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Фото: Getty Images/Yiming Li
Янцзы – самая длинная и многоводная река Евразии, протекает по территории Китая и является средой обитания нескольких эндемичных и вымирающих видов
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Фото: Getty Images/FG Trade
Амазонка – самая полноводная река в мире. Протекает по территории Южной Америки, признана одним из семи чудес света
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Фото: Getty Images/Claudio Sieber
Каньо-Кристалес в переводе с испанского означает «кристальная река». Она находится в национальном парке «Серрания де ла Макарена» в Колумбии. Большую часть года Каньо-Кристалес ничем не отличается от других рек, однако в октябре на несколько недель она окрашивается в разные цвета из-за появления водорослей. Местные жители называют ее «река пяти цветов»
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Фото: Getty Images/EyeEm/Gergely Almasi
Колорадо, протекающая по территории США, одна из самых освоенных человечеством рек в мире. Три десятка крупных плотин и множество каналов каналов снабжают питьевой водой множество городов, обеспечивают орошение около 16 тыс. км² полей и вырабатывают более 12 млрд кВтч электроэнергии в год
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Фото: Getty Images/Henryk Sadura
Миссисипи – одна из величайших рек в мире, протекает по территории США. Ее долина является одним из самых плодородных регионов государства. Главная проблема – загрязнение вод сельскохозяйственными стоками
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