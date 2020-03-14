Течение жизни: самые красивые и опасные реки в мире

Каньо-Кристалес в переводе с испанского означает «кристальная река». Она находится в национальном парке «Серрания де ла Макарена» в Колумбии. Большую часть года Каньо-Кристалес ничем не отличается от других рек, однако в октябре на несколько недель она окрашивается в разные цвета из-за появления водорослей. Местные жители называют ее «река пяти цветов»