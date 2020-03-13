На юге России прошли противовирусные учения

Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в рамках специального учения в Волгоградской области. По замыслу в закрытом военном гарнизоне распространилась опасная инфекция. Полк радиационной, химической и биологической защиты выполнили разведку. Специалисты провели дезинфекцию личного состава. Для ликвидации условного вируса было привлечено 300 военных.