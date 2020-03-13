Twitter, FB и Instagram удалили аккаунты, якобы связанные с РФ

Twitter, Facebook и Instagram удалили сотни аккаунтов, якобы связанных с Россией. По информации компаний, контент на этих страницах был нацелен на вмешательство в американские выборы. Предполагается, что россияне управляли аккаунтами из Нигерии и Ганы. В пресс-службе Twitter заявили, что пользователи пытались сеять раздор, участвуя в беседах по расовым и гражданским вопросам.