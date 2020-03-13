Россия закрывает границу для граждан Италии из-за коронавируса
Россия с 13 марта приостанавливает пропуск через границу итальянцев, и всех иностранцев, которые въезжают с территории этой страны. За исключением граждан Евразийского экономического союза.
Об этом говорится в новом распоряжении российского правительства.
Меры не коснутся экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.
Россия с 13 марта приостанавливает пропуск через границу итальянцев, и всех иностранцев, которые въезжают с территории этой страны. За исключением граждан Евразийского экономического союза.
Об этом говорится в новом распоряжении российского правительства.
Меры не коснутся экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.