Россия закрывает границу для граждан Италии из-за коронавируса

Россия с 13 марта приостанавливает пропуск через границу итальянцев, и всех иностранцев, которые въезжают с территории этой страны. За исключением граждан Евразийского экономического союза.

Об этом говорится в новом распоряжении российского правительства.

Меры не коснутся экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.