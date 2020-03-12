Депздрав Москвы опроверг связь смерти пациента из Италии с коронавирусом

Смерть пациента в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

По данным депздрава, пациент в возрасте 75 лет поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с явлениями дыхательной недостаточности. Мужчина скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.

«Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в т.ч. рака поджелудочной железы и гепатита», — говорится в публикации.

Проведенные исследования показали, что коронавирусной инфекции у мужчины не обнаружено.

Ранее в этот же день сообщалось о том, что в медицинском центре в Коммунарке, куда госпитализируют с подозрением на коронавирус, скончался вернувшийся из Италии мужчина. Заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке, куда перед смертью был госпитализирован покойный, Игорь Тюрин также опроверг появившуюся информацию о том, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Источники «Известий» 12 марта сообщили о смерти россиянина, прилетевшего из Венеции. По имеющимся данным, мужчина самостоятельно обратился в больницу с симптомами простуды. У него диагностировали долевую пневмонию и обострение хронических заболеваний. После этого его госпитализировали, позднее он умер в больнице.

На данным момент в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 25 — у россиян, которые вернулись из Италии, два — у китайцев и один — у итальянца.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства. В Европе наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Италии. Там, по данным на 12 марта, зарегистрировано свыше 12,4 тыс. случаев заболевания и 827 смертей, вызванных COVID-19.

11 марта стало известно, что Россия с 13 марта ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Также с 13 марта Россия прекратит выдачу виз гражданам Италии, кроме деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.