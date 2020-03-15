В провинции у моря: австралийцы идут на пляж знакомиться с прекрасным

Осенняя выставка «Скульптура у моря» на знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее собирает любителей прекрасного уже более 20 лет. Весной же (точнее, осенью — для Южного полушария) экспозиция переезжает на запад континента, в Перт. В этом году скульпторы со всего мира показывают свои работы на пляже Коттесло-Бич до 23 марта. Подробности — в фотогалерее «Известий»