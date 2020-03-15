Прямой эфир

В провинции у моря: австралийцы идут на пляж знакомиться с прекрасным

Выставка скульптур под открытым небом на пляже Коттесло-Бич в Перте
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Getty Images/Paul Kane
Осенняя выставка «Скульптура у моря» на знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее собирает любителей прекрасного уже более 20 лет. Весной же (точнее, осенью — для Южного полушария) экспозиция переезжает на запад континента, в Перт. В этом году скульпторы со всего мира показывают свои работы на пляже Коттесло-Бич до 23 марта. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhou Dan
«Морские враги 5» австралийца Мерла Дэвиса уже побывали в Сиднее, где тоже вызывали улыбки публики
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Getty Images/Paul Kane
А вот «Вирусные шалости» Маркуса Тэттона в нынешней ситуации как-то не веселят
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhou Dan
Пожалуй, и «Городская изоляция» Салли Кидалл тоже вызывает мрачные ассоциации
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Getty Images/Paul Kane
Зато «Симфония в до» Йоханнеса Паннекука, нежно звенящая на морском бризе, радует и глаз, и ухо
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Getty Images/Paul Kane
Эйприл Пайн создавала свои «Трепет I» и «Трепет II» также с расчетом на ветер с моря, извлекающий шелесты и шорохи из алюминиевых конструкций
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Getty Images/Paul Kane
«Веселые ворота» японца Харуюки Учида созданы со строгим учетом законов физики и сохраняют равновесие при любых условиях
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Getty Images/Paul Kane
В отличие от большинства коллег, представивших кинетические объекты, австралийка Ольга Сиронис предпочла реди-мейд в духе старых добрых дадаистов. Ее работа названа «Тише»
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Getty Images/Paul Kane
В «Логово II» австралийца Бритта Миккелсена можно залезть и полюбоваться монументальным «Гомером Гомером» португальского скульптора Дэйва Гласса
На весь экран
Выставка Sculpture by the Sea
Фото: Getty Images/Paul Kane
Для профана — кирпичи на арматуре, а для настоящего художника, такого как Стивен Тиро, — «Парение»
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020