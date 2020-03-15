В провинции у моря: австралийцы идут на пляж знакомиться с прекрасным

Осенняя выставка «Скульптура у моря» на знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее собирает любителей прекрасного уже более 20 лет. Весной же (точнее, осенью — для Южного полушария) экспозиция переезжает на запад континента, в Перт. В этом году скульпторы со всего мира показывают свои работы на пляже Коттесло-Бич до 23 марта. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhou Dan
«Морские враги 5» австралийца Мерла Дэвиса уже побывали в Сиднее, где тоже вызывали улыбки публики
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Фото: Getty Images/Paul Kane
А вот «Вирусные шалости» Маркуса Тэттона в нынешней ситуации как-то не веселят
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhou Dan
Пожалуй, и «Городская изоляция» Салли Кидалл тоже вызывает мрачные ассоциации
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Фото: Getty Images/Paul Kane
Зато «Симфония в до» Йоханнеса Паннекука, нежно звенящая на морском бризе, радует и глаз, и ухо
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Фото: Getty Images/Paul Kane
Эйприл Пайн создавала свои «Трепет I» и «Трепет II» также с расчетом на ветер с моря, извлекающий шелесты и шорохи из алюминиевых конструкций
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Фото: Getty Images/Paul Kane
«Веселые ворота» японца Харуюки Учида созданы со строгим учетом законов физики и сохраняют равновесие при любых условиях
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Фото: Getty Images/Paul Kane
В отличие от большинства коллег, представивших кинетические объекты, австралийка Ольга Сиронис предпочла реди-мейд в духе старых добрых дадаистов. Ее работа названа «Тише»
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Фото: Getty Images/Paul Kane
В «Логово II» австралийца Бритта Миккелсена можно залезть и полюбоваться монументальным «Гомером Гомером» португальского скульптора Дэйва Гласса
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Фото: Getty Images/Paul Kane
Для профана — кирпичи на арматуре, а для настоящего художника, такого как Стивен Тиро, — «Парение»
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